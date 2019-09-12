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На Донбасі загинув боєць Нацгвардії

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 21:22
На Донбасі загинув боєць Нацгвардії
Ілюстративне фото (ООС)

Військовий загинув при виконанні бойового завдання

На Донбасі 12 вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув боєць Національної Гвардії. Про це повідомили в прес-службі операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання.

"Обставини події з'ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі загинув боєць Нацгвардії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку доби 12 вересня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл відбувалися поблизу Харчовиків, Водяного, Новогнатовки, Верхнеторецка, Авдіївки, Новгородського, Зайцевого, Кримського і Травневого.

Також повідомлялося, що за минулу добу 11 вересня загинули двоє українських військовослужбовців. При цьому повідомлялося, що противник 18 разів порушував режим припинення вогню.

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