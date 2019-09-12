На Донбасі загинув боєць Нацгвардії

Ілюстративне фото (ООС)

Військовий загинув при виконанні бойового завдання

На Донбасі 12 вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув боєць Національної Гвардії. Про це повідомили в прес-службі операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання.

"Обставини події з'ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від початку доби 12 вересня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстріл відбувалися поблизу Харчовиків, Водяного, Новогнатовки, Верхнеторецка, Авдіївки, Новгородського, Зайцевого, Кримського і Травневого.

Також повідомлялося, що за минулу добу 11 вересня загинули двоє українських військовослужбовців. При цьому повідомлялося, що противник 18 разів порушував режим припинення вогню.