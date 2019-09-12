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Боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 19:18
Боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции ООС
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

О потерь среди украинских военных не сообщается

На Донбассе с начала суток 12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что обстрелы украинских позиций вооруженные формирования Российской федерации и ее наемники совершали из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций ООС, а именно неподалеку Пищевиков, дважды возле Водяного, вблизи Новогнатовки, Верхнеторецка и Авдеевки.

Также 6 обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, дважды обстреляли вблизи Новгородского, в районе Зайцевого, неподалеку от Крымского и Майского.

О раненных или погибших не сообщается.

Напомним, на протяжении 11 сентября боевики 18 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погибли 2 военных.

Ранее сообщалось, что 12 сентября "ЛНР" передала Украине 54 заключенных.

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