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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия    01.05.2019 - 07:21
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 13 раз нарушили режим тишины

В субботу, 30 апреля, российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник обстреливал украинские позиции в районе населенных пунктов Павлополь, Талаковка, Пески, Лебединское, Опытное, Широкино, Марьинка, Троицкое и Луганское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - отметили в ведомстве.

На Донбассе погиб украинский военный

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 субботы один украинский военный получил ранения в результате вражеского обстрела на Донбассе. Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения.

Как писало РБК-Украина, волонтеры Informnapalm в ходе расследования установили, что Россия проводит на оккупированном Донбассе тестирование системы орбитального подавления "Тирада-2".

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