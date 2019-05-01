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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 07:21
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 13 разів порушили режим тиші

У суботу, 30 квітня, російські окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 13 разів обстріляли українські позиції, один військовослужбовець загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 82-го та 120-го калібрів, великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник обстрілював українські позиції в районі населених пунктів Павлопіль, Талаківка, Піски, Лебединське, Опитне, Широкине, Мар'їнка, Троїцьке та Луганське.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення", - зазначили у відомстві.

На Донбасі загинув український військовий

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 18:00 суботи один український військовий отримав поранення в результаті ворожого обстрілу на Донбасі. Бойовики обстрілювали позиції ООС з забороненого озброєння.

Як писало РБК-Україна, волонтери Informnapalm в ході розслідування встановили, що Росія проводить на окупованому Донбасі тестування системи орбітального придушення "Тирада-2".

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