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На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранение

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 07:46
На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранение
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, наблюдалась снайперская активность.

Четыре обстрела позиция по позициям ВСУ открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета;
  • вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;
  • недалеко от Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, из станкового противотанкового гранатомета осуществил 4 выстрела, а также стрелял из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • рядом с населенным пунктом Водяное боевики выпустили из 82-мм миномета 4 мины и стреляли из крупнокалиберного пулемета.

Два вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета;
  • в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.

"Вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - отметили в штабе.

С начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Напомним, что в течение минувших суток, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны не было. Это первые за последние четыре дня сутки без потерь среди украинских военных.

Отметим, что 20 января вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Об'объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

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