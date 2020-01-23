На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранение

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, наблюдалась снайперская активность.
Четыре обстрела позиция по позициям ВСУ открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
Два вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
"Вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - отметили в штабе.
С начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Напомним, что в течение минувших суток, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны не было. Это первые за последние четыре дня сутки без потерь среди украинских военных.
Отметим, что 20 января вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Об'объединенных сил погиб, еще один получил ранения.