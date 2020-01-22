Сутки на Донбассе впервые за четыре дня прошли без потерь

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Всего зафиксировано три обстрелы

В течение минувших суток, 22 января, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял позиции из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрелы по украинским позициям зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку от населенного пункта Красногоровка и рядом с Водяным.

Один обстрел по украинским позициям открывался неподалеку населенного пункта Зайцевое, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Противник применил минометы калибра 82-мм - 4 мины, станковый противотанковый гранатомет - 3 выстрелы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие

"Вчера, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что 20 января вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, 19 января в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. 18 января погиб один военный и еще десять получили ранения.