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На Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 07:46
На Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі, 22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, спостерігалася снайперська активність.

Чотири обстріли по позиціях ЗСУ відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поруч з Павлополем - з ручного протитанкового гранатомета;
  • поблизу Талаківки - з великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки;
  • неподалік Лебединського - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 2 міни, станкового протитанкового гранатомета здійснив 4 постріли, а також стріляв з великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;
  • поруч з населеним пунктом Водяне бойовики випустили з 82-мм міномета 4 міни та стріляли з великокаліберного кулемета.

Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поблизу Майорська - з великокаліберного кулемета;
  • в районі населеного пункту Шуми - з автоматичного станкового гранатомета.

" Вчора, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - зазначили у штабі.

З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Опитного, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 21 січня, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з української сторони не було. Це перша за останні чотири дні доба без втрат серед українських військових.

Зазначимо, що 20 січня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

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