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На Донбассе сегодня погиб один украинский военный, еще один ранен, - Минобороны

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 12:48
На Донбассе сегодня погиб один украинский военный, еще один ранен, - Минобороны
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

По состоянию на 12 часов дня 4 декабря на Донбассе было зафиксировано 4 обстрела

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня утром, 4 декабря 2018 года, погиб один украинский военный, еще один ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера, 3 декабря, на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов, в результате боевых действий вчера были ранены двое украинских военных.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на 12 часов дня 4 декабря на Донбассе было зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков.

"С начала этих суток российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя, 1993 года рождения. Кроме этого, в результате боевых действий получил ранения один украинский военный. Его эвакуировали в военный медицинский госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 3 декабря пересекли более 27 тыс. человек.

Также сообщалось, что Верховная рада на этой неделе примет закон о разминировании Донбасса.

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