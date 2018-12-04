ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Донбасі сьогодні загинув один український військовий, ще одного поранено, - Міноборони

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 12:48
На Донбасі сьогодні загинув один український військовий, ще одного поранено, - Міноборони
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Станом на 12 годину дня 4 грудня на Донбасі було зафіксовано 4 обстріли

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні вранці, 4 грудня 2018 року, загинув один український військовий, ще одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора, 3 грудня, на Донбасі було зафіксовано 14 обстрілів, внаслідок бойових дій вчора будо поранено двох українських військових.

Крім того, у Міноборони додали, що станом на 12 годину дня 4 грудня на Донбасі було зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків.

"Від початку цієї доби російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя, 1993 року народження. Окрім цього, внаслідок бойових дій отримав поранення один український військовий. Його евакуйовано до військового медичного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 3 грудня перетнули понад 27 тис. осіб.

Також повідомлялося, що Верховна рада цього тижня ухвалить закон про розмінування Донбасу.

У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу Посли ЄС схвалять санкції проти 9 організаторів виборів на Донбасі в середу
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся