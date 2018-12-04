На Донбасі сьогодні загинув один український військовий, ще одного поранено, - Міноборони

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Станом на 12 годину дня 4 грудня на Донбасі було зафіксовано 4 обстріли

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні вранці, 4 грудня 2018 року, загинув один український військовий, ще одного поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора, 3 грудня, на Донбасі було зафіксовано 14 обстрілів, внаслідок бойових дій вчора будо поранено двох українських військових.

Крім того, у Міноборони додали, що станом на 12 годину дня 4 грудня на Донбасі було зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків.

"Від початку цієї доби російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя, 1993 року народження. Окрім цього, внаслідок бойових дій отримав поранення один український військовий. Його евакуйовано до військового медичного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 3 грудня перетнули понад 27 тис. осіб.

Також повідомлялося, що Верховна рада цього тижня ухвалить закон про розмінування Донбасу.