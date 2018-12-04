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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более  27 тыс. человек

Новости » Общество    04.12.2018 - 09:44
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более  27 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро на нескольких КПВВ наблюдаются очереди

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе 3 декабря пересекли более  27 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что утром в пунктах пропуска в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 25/15. За минувшие сутки КПВВ пересекли 27,6 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 6090 человек и 760 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 5510 человек и 1030 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 5025 человек и 1030 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 2340 человек и 555 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 8685 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой пленарной неделе Верховная рада планирует принять закон о разминировании Донбасса.

В штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщили, что в ходе боевых действий 3 декабря ранения получили двое украинских военных. Оккупационные войска противника вели прицельный огонь по украинским позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

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