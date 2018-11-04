На Донбассе ранен один украинский военный

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Противник 3 раза обстрелял позиции подразделений ООС

С начала суток, 4 ноября 2018, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных, один ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

Как сообщается, вооружения запрещенное минскими договоренностями боевики не применяли.

Противник с применением минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия, гранатометов осуществлял обстрелы позиций подразделений ООС в районах населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Новотошковское.

"В результате боевых действий один военнослужащий объединенных сил получил ранение", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным разведки, в течение суток было уничтожено трое боевиков и еще трое - ранены.

Фото: ситуация в зоне ООС по состоянию на 4 ноября 2018

Напомним, что за минувшие сутки, 3 ноября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе были ранены 3 украинских военных.