Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Двоє українських військових отримали поранення

У неділю, 4 листопада 2018, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий, ще 2 поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 бойовики 14 разів обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил на Донбасі. При цьому противник 8 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Бойовики з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій українських військових в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Крім того, поблизу Хутора Вільний противник вів вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Міномети 82-го калібру бойовики застосували ще біля п’ятьох населених пунктів.

"Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє - отримали поранення", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку поточної доби, 4 листопада, на Донбасі було поранено одного українського військового.