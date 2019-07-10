На Донбассе погиб боец ВСУ, пятеро получили ранения и травмы

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Враг 16 раз нарушил режим прекращения огня

В среду, 10 июля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе наемники Российской Федерации 16 раз осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в результате чего один военное погиб, трое - получили ранения, еще двое - боевое травмирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В штабе сообщили, что вблизи Мар'їнки боевики вели огонь из міномету калибра 120 мм. Рядом с населенным пунктом Кам'янка боевики применяли миномет калибра 82 мм, на окраинах Троицкого - миномет калибра 82 мм, а в районе населенного пункта Старогнатівка - гранатометы различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Кроме того, боевики применили автоматический гранатомет неподалеку населенного пункта Павлопіля, вблизи Песков открыли огонь из автоматического гранатомета, рядом Березового обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, а окраине Широкиного - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Гранитное вооруженные формирования открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Также боевики совершили обстрелы вблизи населенного пункта Крымское, рядом с населенним пунктом Причепилівка, окрестностей Новотошківського, в районе населенного пункта Луганское и неподалеку от Южного.

в Результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения и 2 - боевое травмирования.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время обстрела боевиков на Донбассе получил ранение мирный житель. В частности, 6 июля 39-летняя женщина получила огнестрельное ранение на блокпосте в Горловке.

Кроме того, за сутки 9 июля боевики 27 раз нарушили режим мир'я. Подчеркнем, что в результате обстрела получили ранения 9 украинских военных. Кроме того, в ООС сообщали, что ночью 8 июля в Донецкой области под обстрел российских оккупантов попал населенный пункт Водяное.