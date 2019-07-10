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На Донбасі загинув боєць ЗСУ, п'ятеро отримали поранення та травмування

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 19:53
На Донбасі загинув боєць ЗСУ, п'ятеро отримали поранення та травмування
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Ворог 16 разів порушив режим припинення вогню

У середу, 10 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі найманці Російської Федерації 16 разів здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, в результаті чого один війський загинув, троє - отримали поранення, ще двоє - бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У штабі повідомили, що поблизу Мар'їнки бойовики вели вогонь з міномету калібру 120 мм. Поряд з населеним пунктом Кам'янка бойовики застосовували міномет калібру 82 мм, на околицях Троїцького - міномет калібру 82 мм, а в районі населеного пункту Старогнатівка - гранатомети різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Крім того, бойовики застосували автоматичний гранатомет неподалік населенного пункту Павлопіля, поблизу Пісків відкрили вогонь з автоматичного гранатомету, поряд Березового обстріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм, а околиці Широкиного - з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Гранітне збройні формування відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Також бойовики здійснили обстріли поблизу населенного пункту Кримське, поряд з населенним пунктом Причепилівка, околиць Новотошківського, в районі населеного пункту Луганське та неподалік Південного.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, 3 отримали поранення та 2 - бойове травмування.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час обстрілу бойовиків на Донбасі отримав поранення мирний житель. Зокрема, 6 липня 39-річна жінка отримала вогнепальне поранення на блокпості в Горлівці.

Крім того, за добу 9 липня бойовики 27 разів порушили режим перемир'я. Підкреслимо, що в результаті обстрілу отримали поранення 9 українських військових. Крім того, в ООС повідомляли, що вночі 8 липня в Донецькій області під обстріл російських окупантів потрапив населений пункт Водяне.

На Донбасі поранено 4 бійців ЗСУ, ще один травмован Бойовики на Донбасі 8 раз обстріляли сили ООС
Теми: Новини ООС
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