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На Донбасі підірвалися двоє військовослужбовців

Новини » Надзвичайні події     04.01.2020 - 18:25
На Донбасі підірвалися двоє військовослужбовців
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Постраждалих військових було госпіталізовано

У суботу, 4 січня 2020 року, в результаті вибуху невстановленого вибухового пристрою в зоні проведення операції Об'єднаних сил було поранено двої українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС в Facebook.

За даними штабу, впродовж поточної доби російсько-окупаційні війська 1 раз відкривали вогонь по українським позиціям. Окупанти з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли укріплення підрозділів Об'єднаних сил в районі Новолуганського.

Крім того, сьогодні двоє українських військових підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

"Сьогодні, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибухову пристрої", - розповіли у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольовані Росією бойовики на Донбасі не допустили спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до постійного місця зберігання озброєння. Спостерігачів не пропустили через блокпости біля населених пунктів Заїченко, Шевченка, Мічуріне, Нова Мар'ївка.

До цього спостерігачі ОБСЄ зафіксували на окупованому Донбасі невідведену реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Також у місцях зберігання озброєння бойовиків не вистачає 13 танків.

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