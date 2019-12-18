На Донбассе в плену боевиков находятся 250 человек, - СБУ

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), на Донбассе в плену пророссийских боевиков находятся 250 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В ведомстве сообщают, что эти данные актуальны на 16 декабря.

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников рассказал, что во время заседания в Минске 18 декабря стороны рассмотрят вопрос формулы обмена пленными. Он добавил, что существует возможность проведения обмена до конца этого года.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в нормандском саммите он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что после обмена "всех на всех" будет поднят вопрос возвращения украинцев, которые незаконно удерживаются в России и Крыму.

Добавим, что во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря стороны договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех". Обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе должен состояться до 31 декабря 2019 года. В рамках первого этапа обмена 72 лица могут вернуться из плена.