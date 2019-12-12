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Возвращение пленных из России и Крыма обсудят после обмена "всех на всех"

Новости » Политика     12.12.2019 - 23:11
Возвращение пленных из России и Крыма обсудят после обмена "всех на всех"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Вопрос возвращения политзаключенных будут обсуждать после обмена "всех на всех"

Возвращение украинцев из плена в России и оккупированном Крыму будет обсуждаться после обмена "всех на всех". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Право на владу" на 1+1, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, в ходе встречи в нормандском формате он договорился с российским президентом Владимиром Путиным, что после обмена "всех на всех" будет поднят вопрос возврата украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и Крыму.

"Мы договорились... Ну как договорились: проговорили с президентом РФ, что нам нужно решить вопрос (возврата политзаключенных - ред.), которые находятся на территории России и в Крыму. Это другой будет трек. Мы будем его проговаривать после обмена всех согласованных на всех согласованных", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря стороны договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех". Обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе должен состояться до 31 декабря 2019 года. В рамках первого этапа обмена 72 человека могут вернуться из плена.

Также РБК-Украина писало, что представители так называемой "ДНР" заявили о готовности к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. Боевики сообщили, что обмен может пройти по формуле "53 на 88". Так, боевики готовы отдать Украине 53 пленных.

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