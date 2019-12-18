На Донбасі у полоні бойовиків перебувають 250 людей, - СБУ

За даними Служби безпеки України (СБУ), на Донбасі у полоні проросійських бойовиків перебувають 250 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У відомстві повідомляють, що ці дані актуальні на 16 грудня.

"Станом на 16 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України запитуються як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях 250 осіб", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше представник України в політичній підгрупі Трьохстороньої контактної групи Олексій Резніков розповів, що під час засідання в Мінську 18 грудня сторони розглянуть питання формули обміну полоненими. Він додав, що існує можливість проведення обміну до кінця цього року.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі на нормандському самміті він домовився з президентом РФ Володимиром Путіним, що після обміну "всіх на всіх" буде піднято питання повернення українців, які незаконно утримуються у Росії та Криму.

Додамо, що під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня сторони домовилися про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Обмін полоненими між сторонами конфлікту на Донбасі повинен відбутися до 31 грудня 2019 року. В рамках першого етапу обміну 72 особи можуть повернутися з полону.