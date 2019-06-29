На Донбассе в ответ на обстрелы ликвидировали и ранили шестерых боевиков

На Донбассе в течение прошлых суток, 28 июня, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Ответ на эти действия со украинской стороны повлек потери в рядах противника, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, трое боевиков были убиты и еще трое ранены. Несмотря на проведенные противником 32 обстрела, потерь в рядах украинских войск нет. Боевики при этом применили 16 раз запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм

Также противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись возле н.п. Широкино, Опытное, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Пески, Талаковка, Марьинка; Новгородское, Крымское, Новолуганське, Пивденное, Майское, Золотое-4, Светлодарск, Зайцево, Луганское, Нижнетеплое.

"От начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм", - отметили в ООС.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской (Луганская область), которое началось 26 июня. Наблюдатели зафиксировали, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования выпустили сигнальные ракеты для обозначения готовности обеих сторон к разведению. После этого военнослужащие покинули свои крайние передовые позиции и вышли из участка разведения вместе с вооружением.