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Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли силы ООС

Новости » Происшествия    28.06.2019 - 19:55
Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли силы ООС
Иллюстративное фото (УНИАН)

Потерь среди украинских военных нет

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 28 июня враг 14 нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как отмечается в сообщении, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел восемь обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

Напомним, 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали трое украинских военных. Боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов.

Как сообщало РБК-Украина 26 июня украинские подразделения под наблюдением миссии ОБСЕ отошли с одной из позиций близ Станицы Луганской. О таких же действиях заявила и сторона боевиков.

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