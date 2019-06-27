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Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской

Новости » Происшествия    27.06.2019 - 22:32
Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

Разведение сил в Станице Луганской началось 26 июня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведения сил в Станице Луганской (Луганская область), которое началось 26 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии.

Как отмечается,миссия ОБСЕ наблюдала за началом разведения сил в Станице Луганской 26 июня в 12:00.

"Наблюдатели зафиксировали, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования выпустили сигнальные ракеты для обозначения готовности обеих сторон к разведению. После этого команда СММ видела, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований покинули свои крайние передовые позиции и вышли из участка разведения вместе с вооружением. Наблюдатели также отметили, что другие члены вооруженных формирований с вооружением, в частности с зенитной установкой, оставили участок разведения на запад от памятника князю Игорю", - говорится в сообщении.

Наблюдатели также зафиксировали сегодня, 27 июня, как украинская сторона и сторона боевиков осуществляли работы по разминированию в пределах участка разведения.

"Члены вооруженных формирований с вооружением и другой техникой оставили участок на запад от памятника князю Игорю...На крайних передовых позициях Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований не было вооруженного личного состава, вооружения и техники", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 июня, украинские подразделения под наблюдением миссии ОБСЕ отошли от одной из позиций вблизи Станицы Луганской. О таких же действиях заявила и сторона боевиков. Сегодня, 27 июня, украинские военные подтвердили отвод сил со стороны боевиков. Таким образом был выполнен первый этап отвода сил из окрестностей Станицы Луганской.

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