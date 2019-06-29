На Донбасі у відповідь на обстріли ліквідували та поранили шістьох бойовиків

На Донбасі протягом минулої доби, 28 червня, бойовики 32 рази порушили режим припинення вогню. Відповідь на ці дії з української сторони спричинила втрати у лавах противника. передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, троє бойовиків убиті та ще троє поранені. Попри проведені противником 32 обстріли, втрат у лавах українських військ немає. Бойовики при цьому застосували 16 разів заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм.

Також противник відкривав вогонь по українських позиціях із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли велися біля н.п. Широкине, Опитне, Авдіївка, Водяне, Лебединське, Піски, Талаківка, Мар'їнка; Новгородське, Кримське, Новолуганське, Південне, Травневе, Золоте-4, Світлодарськ, Зайцеве, Луганське, Нижньотепле.

"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новолуганське - з мінометів калібру 82 мм", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила розведення сил в Станиці Луганській (Луганська область), яке розпочалося 26 червня. Спостерігачі зафіксували, як Збройні сили України та збройні формування випустили сигнальні ракети на позначення готовності обох сторін до розведення. Після цього військовослужбовці залишили свої крайні передові позиції та вийшли з ділянки розведення разом з озброєнням.