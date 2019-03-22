ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе открывается еще один пункт пропуска

Новости » Общество    22.03.2019 - 12:59
На Донбассе открывается еще один пункт пропуска
Фото: КПВВ "Золотое" (facebook.com/ato.news)

КПВВ "Золотое" откроют уже на этой неделе

На Донбассе 24 марта открывается еще один контрольный пункт въезда-выезда в Золотом Луганской области. Об этом заявил представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Марчук объявил об открытии седьмого КПВВ на линии столкновения, который будет находиться вблизи Золотого. Он также уточнил, что открытие состоится 24 марта в 07:00.

"Украинская сторона вышла с инициативой выполнить решение, которое было принято в Берлине лидерами "нормандской четверки": открыть дополнительный пункт пропуска "Золотое". Украинская сторона потратила на подготовительные работы чуть более 7 млн ​​гривен… Открывая "Золотое" мы сокращаем дистанцию (для жителей Луганской области, - ред.), не нужно будет делать объезд 120 километров"- отметил Марчук.

Он также отметил, что на пасхальные праздники поток через КПВВ может превысить 50 тысяч человек.

Напомним, открытие КПВВ "Золотое" периодически обсуждалось на заседаниях контактной группы в Минске. Ранее неоднократно украинская сторона запускала пункт пропуска, однако со стороны неподконтрольной части Луганской области пропуск всегда блокировался. В связи с этим открытие еще одного КПВВ переносилось.

Отметим, по данным украинской разведки, боевики на Донбассе ужесточили контроль на пунктах пропуска, проводят "профилактические беседы" с жителями оккупированных территорий, им рекомендуют воздержаться от выезда в подконтрольные Украине районы в период голосования. Кроме того, на 31 марта на оккупированной территории готовят масштабные антиукраинские акции.

Боевики обстреляли силы ООС более 50 раз с начала перемирия
Новости Украины ДонбассЗолотоеКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь