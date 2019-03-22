На Донбасі відкривається ще один пункт пропуску

Фото: КПВВ "Золоте" (facebook.com/ato.news)

КПВВ "Золоте" відкриють вже цього тижня

На Донбасі 24 березня відкривається ще один контрольний пункт в'їзду-виїзду в Золотому Луганської області. Про це заявив представник України в контактній групі Євген Марчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Марчук оголосив про відкриття сьомого КПВВ на лінії зіткнення, який буде знаходитися поблизу Золотого. Він також уточнив, що відкриття відбудеться 24 березня о 07:00.

"Українська сторона вийшла з ініціативою виконати рішення, яке було прийнято в Берліні лідерами "нормандської четвірки": відкрити додатковий пункт пропуску "Золоте". Українська сторона витратила на підготовчі роботи трохи більше 7 млн гривень ... Відкриваючи "Золоте" ми скорочуємо дистанцію (для жителів Луганській області, - ред.), не потрібно буде робити об'їзд 120 кілометрів "- зазначив Марчук.

Він також зазначив, що на великодні свята потік через КПВВ може перевищити 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, відкриття КПВВ "Золоте" періодично обговорювалося на засіданнях контактної групи в Мінську. Раніше українська сторона неодноразово запускала пункт пропуску, однак з боку непідконтрольної частини Луганської області пропуск завжди блокувався. У зв'язку з цим відкриття ще одного КПВВ переносилося.

Відзначимо, за даними української розвідки, бойовики на Донбасі посилили контроль на пунктах пропуску, проводять "профілактичні бесіди" з жителями окупованих територій, їм рекомендують утриматися від виїзду в підконтрольні Україні райони в період голосування. Крім того, на 31 березня на окупованій території готують масштабні антиукраїнські акції.