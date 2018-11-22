Геращенко рассказала, какие темы сегодня будут подниматься на заседании ТКГ

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украинская сторона поднимет вопрос "выборов" в ОРДЛО, обмена украинских политзаключенных, миротворцев

Украина сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) потребует от России распустить все нелегитимные институты на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады, представителя президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирину Геращенко.

"Украинская сторона сегодня на ТКГ выступит с решительным протестом против грубого нарушения минских соглашений. И будет требовать от РФ и ее марионеток в ОРДЛО немедленно распустить все нелегитимные институты, все эти "парламенты" и "правительства", которые официально не признала даже сама РФ", - написала она у себя на странице в Facebook.

Также Украина будет требовать немедленного создания пятой группы по границе. По словам Геращенко, по возвращению украинской границы под украинский контроль. Она добавила, что через 400 километров неконтролируемой границы ходят колонны российской военной техники.

Украина в ходе заседания поднимет вопрос поставки РФ на оккупированные территории запрещенных Оттавской конвенции мин ПОМ-2, открытия КПВВ "Золотой". Кроме того, Украина ожидает от СММ ОБСЕ, что наблюдательная миссия будет работать на всей территории Украины, включая оккупированные территории Донбасса и Крым.

По заложникам напомнят об ожидании ответа от РФ на предложение Украины об обмене российских наемников на украинских политзаключенных в РФ. Геращенко отметила, что Украина уже 9 месяцев ждет ответ от правительства РФ, добавив, что Украина готова помиловать более 60 преступников в обмен на освобождение заложников на Донбассе.

Напомним, Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет представлять Евгений Марчук.