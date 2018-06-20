На Донбассе открыли восстановленный военными мост в Троицком

Мост через реку Луганка в населенном пункте Троицкое отстроили за местные средства силами Минобороны

В Луганской области в среду, 20 июня, состоялось открытие моста через реку Луганка в населенном пункте Троицкое. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС).

"Указанный мост был отстроен благодаря слаженной системе координации действий всех военных структур и с военно-гражданских администраций", - говорится в сообщении ООС.

Отмечается, что восстановление моста финансировалось из областных и государственных бюджетов, а для реализации были привлечены отдельные подразделения Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.

В Троицком торжественно открыли восстановленный военными городов Сегодня, 20 июня, состоялось открытие моста через реку... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 20 июня 2018 г.

Напомним, в мае 2018 года на оккупированной территории Луганской области взорвали мост на трассе Хрустальный (бывший Красный Луч) - Луганск.

Отметим, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал Керченский мост, построенный Россией, серьезной угрозой безопасности Украины.