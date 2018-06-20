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Інтерв'ю

Турчинов вважає Керченський міст серйозною загрозою безпеки України

НовиниПолітика    20.06.2018 - 13:58
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Олександр Турчинов (turchynov.com)

Завдяки Керченському мосту РФ може оперативно перекидати в Крим значні сили Сухопутних військ

Секретар Ради національної безпека і оборони Україна Олександр Турчинов вважає Керченський міст, побудований Росією, серйозною загрозою безпеки України. Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Завдяки мосту (Керченському мосту, - ред.) тепер можна оперативно перекидати значні сили Сухопутних військ РФ в Криму з подальшим проведенням наступальних операцій на півдні України", - заявив Турчинов, зазначивши, що окупований Росією Крим максимально мілітаризований.

За словами Турчинова, РФ нарощує у Криму сили Чорноморського флоту, а розміщені в Криму ракетні комплекси можуть завдавати удару по позиціях в глибокому тилу, що, за словами Турчинова, представляє серйозну загрозу для України.

"Тепер для проведення військових операцій в Азовському морі вони можуть використовувати значну кількість десантних кораблів, а також кораблі класу "Буян-М", що мають на озброєнні крилаті ракети", - заявив Турчинов, додавши, що нарощування десантних можливостей ЗС РФ в Азовському морі дозволить здійснювати перекидання на українське узбережжя сили і засоби армій Південного військового округу.

"У результаті маємо найпотужнішу військову інфраструктуру вздовж українсько-російського кордону", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Турчинов допускає провокації через посилення десантних можливостей РФ в Азовському морі.

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Теги публікації: Російська Федерація, Керченский мост, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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