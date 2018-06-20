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На Донбасі відкрили відновлений військовими міст у Троїцькому

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 15:17
Фото: міст у Троїцькому (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: міст у Троїцькому (facebook.com/pressjfo.news)

Міст через річку Луганка у населеному пункті Троїцьке відбудували за місцеві кошти силами Міноборони

У Луганській області в середу, 20 червня, відбулося відкриття мосту через річку Луганка у населеному пункті Троїцьке. Про це йдеться у повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС).

"Зазначений міст було відбудовано завдяки злагодженій системі координації дій всіх військових структур та з військово-цивільних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відновлення мосту фінансувалось із обласних та державних бюджетів, а для реалізації були залучені окремі підрозділи Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.

 

У Троїцькому урочисто відкрили відновлений військовими міст Сьогодні, 20 червня, відбулося відкриття мосту через річку...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, у травні 2018 року на окупованій території Луганської області підірвали міст на трасі Хрустальний (колишній Красний Луч) - Луганськ.

Додамо, що секретар Ради національної безпека і оборони України Олександр Турчинов назвав Керченський міст, побудований Росією, серйозною загрозою безпеки України.

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Теги публікації: мост  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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