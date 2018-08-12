На окупованому Донбасі ОБСЄ виявила нову військову техніку Росії

ОБСЄ знайшла російські танки та артилерійські системи

На тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відводу. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що 9 серпня безпілотник СММ ОБСЄ виявив відразу до 30 танків збройних формувань Росії, зосереджених в районі селищ Лобачево, Бугаївка та безпосередньо у місті Луганськ.

Також було виявлено 26 одиниць причіпної артилерії, реактивну систему залпового вогню і чотири установки зенітно-ракетних комплексів.

Крім того, безпілотником СММ ОБСЄ було виявлено відразу чотири нові комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва і спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам.

Представники СММ ОБСЄ повідомили, що збройні формування Росії все частіше відмовляють у доступі на контрольовані ними території та об'єкти.

Нагадаємо, 11 серпня спостерігачі ОБСЄ, використовуючи безпілотники з камерами нічного бачення, виявили переміщення конвою на територію України з боку Росії.