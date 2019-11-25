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На Донбасі обстріли спричинили пожежу, згоріли 6 будинків

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 01:25
На Донбасі обстріли спричинили пожежу, згоріли 6 будинків
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Від обстрілів загорілася суха трава, вогонь перекинувся на будинки

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків ввечері в неділю, 24 листопада, виникла пожежа, яка знищила шість житлових будинків. Про це передає прес-служба операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли відбулися в районі Березового Донецької області і дачного масиву цього населеного пункту. Бойовики застосували великокаліберні кулемети із трасуючими та бронебійно-запалювальними боєприпасами.

"Унаслідок обстрілу загорілася суха трава. Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулась на розташований неподалік дачний виселок. Наразі майже вщент вигоріли 6 будівель", - повідомили в прес-службі.

Військовослужбовці ООС сил оперативно евакуювали цивільне населення. Близько 23:00 пожежу локалізовали, постраждалих немає.

Нагадаємо, 23 листопада в Києві у 9-поверхівці стався вибух і виникла пожежа. Вибух виник в трубі сміттєпроводу між поверхами. Під час обстеження з'ясувалося, що труба лопнула між третім, четвертим і п'ятим поверхами. Передбачається, що в заварений сміттєпровід викинули недопалок.

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