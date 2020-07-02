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На Донбассе получил ранения украинский военный

Новости » Происшествия     02.07.2020 - 20:44
На Донбассе получил ранения украинский военный
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Военного эвакуировали в медучреждение

Боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. В результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил

Оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Невельское, где и был ранен военный. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня боевики уже дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе, обстреляв позиции возле Луганска.

Кроме того, боевики начали обустраивать свои позиции на участке разведения сил "Петровское".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассООС
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