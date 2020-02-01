На Донбассе при обстреле погибла боевой медик

Иллюстративное фото (ICRC.org)

Инцидент произошел вблизи Новотошковского

В субботу, 1 февраля, в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибла боевой медик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, инцидент произошел сегодня в результате вражеского обстрела украинских позиций вблизи Новотошковского. Боевой медик получила смертельное ранение во время доставки медикаментов на позиции.

"Во время доставки медикаментов на позицию, женщина попала под вражеский обстрел и получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 на Донбассе боевики один раз открывали огонь по украинским военным. Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Красногоровки. Оккупанты применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также РБК-Украина писало, что боевики устанавливают на оккупированных территориях Донбасса запрещенные Оттавской конвенцией мины ПМН-2. Украинские военные обнаружили заминированный район возле Орехового и нашли 240 противопехотных мин ПМН-2, которые имеют название "Черная вдова".

Кроме того, госсекретарь США Майк Помео заявил, что Вашингтон будет способствовать поиску решения конфликта на Донбассе. Однако, по словам Помпео, Киев и Москва должны самостоятельно прийти к решению конфликта.