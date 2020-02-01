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Боевики на Донбассе один раз нарушили режим перемирия

Новости » Общество     01.02.2020 - 13:39
Боевики на Донбассе один раз нарушили режим перемирия
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли позиции наших защитников неподалеку Красногоровки

На Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12:00 был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится на брифинге Министерства обороны Украины.

Сообщатся, что с 09:25 по 09:50 из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупационные войска обстреляли позиции наших защитников неподалеку Красногоровки на Донецком направлении.

По имеющейся информации Минобороны, боевых потерь со стороны сил ООС в результате обстрела противника нет.

Напомним, вооруженные формирования РФ на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в субботу, 1 февраля, восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы. В частности, противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин. Обстрелы также велись неподалеку Старогнатовки, рядом с Авдеевкой, вблизи Лебединского, в районе Васильевки, два раза рядом с Луганским и рядом с Новолуганским.

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Темы: Новости ООС
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