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Помпео: США будут способствовать поиску путей разрешения конфликта на Донбассе

Новости » Политика     01.02.2020 - 13:45
Помпео: США будут способствовать поиску путей разрешения конфликта на Донбассе
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

По словам Помпео, в решении конфликта на Донбассе должна участвовать вся Европа

Соединенные Штаты Америки будут способствовать поиску путей разрешения конфликта на Донбассе. Об этом в Минске заявил Госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на издание "Белта".

Помпео рассказал, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встреч и с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, и с президентом страны Александром Лукашенко. Беларусь рассчитывает, что США сыграют свою роль в урегулировании этого кризиса. Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - заявил Помпео.

Напомним, в ходе визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео заверил в поддержке со стороны Вашингтона в борьбе против российской агрессии. Также подчеркивалось, что США подтверждают свою позицию введением 29 января пакета дополнительных санкций, которые касаются отдельных лиц и компаний в Крыму.

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