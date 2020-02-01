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На Донбасі при обстрілі загинула бойовий медик

Новини » Надзвичайні події     01.02.2020 - 16:49
На Донбасі при обстрілі загинула бойовий медик
Ілюстративне фото (ICRC.org)

Інцидент стався поблизу Новотошківського

У суботу, 1 лютого, в результаті ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинула бойовий медик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, інцидент стався сьогодні в результаті ворожого обстрілу українських позицій поблизу Новотошківського. Бойовий медик отримала смертельне поранення під час доставляння медикаментів на позиції.

"Під час доставляння медикаментів на позицію, жінка потрапила під ворожий обстріл та отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям", - розповіли у відомстві.

На Донбасі при обстрілі загинула бойовий медик

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 12:00 на Донбасі бойовики один раз відкривали вогонь по українським військовим. Порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Красногорівки. Окупанти застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

Також РБК-Україна писало, що бойовики встановлюють на окупованих територіях Донбасу заборонені Оттавською конвенцією міни ПМН-2. Українські військові виявили замінований район біля Оріхового та знайшли 240 протипіхотних мін ПМН-2, які мають назву "Чорна вдова".

Крім того, держсекретар США Майк Помео заявив, що Вашингтон сприятиме пошуку вирішення конфлікту на Донбасі. Однак, за словами Помпео, Київ та Москва повинні самостійно дійти до вирішення конфлікту.

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