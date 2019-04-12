На Донбассе обстрел коммунальщиков сорвал ремонт водовода

Боевики на Донбассе сорвали ремонт Южно-Донбасского водовода, обстреляв коммунальщиков. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Сообщается, что бригада компании "Вода Донбасса" попала под обстрел во время ремонта насосной станции вблизи Василевки. Коммунальщикам гарантировали режим тишины, однако обстрел начался, как только они приступили к работе.

Куць отметил, что обстрелы поставили под угрозу водоснабжение Покровского, Селидовского и Добропольского районов, а также Мариуполя. Пока не устранят повреждения, вода в этих районах будет подаваться по графику.

Напомним, ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Донбасса могут остаться без водоснабжения после того, как завершился срок заключения договора компании "Вода Донбасса" с поставщиком электрической энергии.

До этого в Донецкой области при разминировании территории возле водопровода произошел взрыв, в результате которого погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Еще двое саперов получили ранения.