На Донбасі обстріл комунальників зірвав ремонт водогону

Бойовики на Донбасі зірвали ремонт Південно-Донбаського водогону, обстрілявши комунальників. Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

Повідомляється, що бригада компанії "Вода Донбасу" потрапила під обстріл під час ремонту насосної станції поблизу Василівки. Комунальникам гарантували режим тиші, однак обстріл почався, як тільки вони приступили до роботи.

Куць відзначив, що обстріли поставили під загрозу водопостачання Покровського, Селидівського і Добропільського районів, а також Маріуполя. Поки не усунуть пошкодження, вода в цих районах буде подаватися за графіком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сотні населених пунктів Донбасу можуть залишитися без водопостачання після того, як завершився термін укладення договору компанії "Вода Донбасу" з постачальником електричної енергії.

До цього в Донецькій області при розмінуванні території біля водопроводу стався вибух, в результаті якого загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Ще двоє саперів отримали поранення.