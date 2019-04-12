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Боевики обстреляли поселок в Донецкой области

Новости » Происшествия    12.04.2019 - 11:06
Боевики обстреляли поселок в Донецкой области
Фото: последствия обстрела (police.dn.ua)

По домам запустили мины

На Донбассе боевики вечером 11 апреля обстреляли поселок Орловка Ясиноватского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Донецкой области.

Отмечается, что мины, которые прилетели со стороны оккупированной территории, взорвались на улице Елагина. Повреждены дома, пострадавших нет.

Вечером в полицию обратилась 62-летняя женщина, которая сообщила, что в результате обстрела повреждено окно в ее доме.

На месте работала следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, вчера, 11 апреля, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские войска понесли большие потери. Боевики 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, при этом четыре раза с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Погиб один военный, еще восемь получили ранения.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдік заявил о необходимости объявления пасхального перемирия. 

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