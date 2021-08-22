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На Донбассе обошлось без потерь: три обстрела за сутки

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных за прошедшие сутки, 21 августа. Обошлось без потерь в наших рядах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Боевики обстреляли Водяное возле Донецка, применяя минометы 120-го калибра. Также вблизи Золотого-4 в Луганской области российские наемники вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Новолуганскго противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на сегодняшнее утро в штабе ООС не зафиксировали обстрелов. Ранений и потерь в рядах наших бойцов нет.

"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что боевики размещают танки и минометы на Донбассе. Их засекли беспилотники ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики запускают беспилотники и обстреливают украинских солдат. В результате погиб военнослужащий.

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Донбасс