RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі обійшлося без втрат: три обстріли за добу

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі тричі обстріляли українських військових за минулу добу, 21 серпня. Обійшлося без втрат в наших лавах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Бойовики обстріляли Водяне біля Донецька, застосовуючи міномети 120-го калібру. Також поблизу Золотого-4 в Луганській області російські найманці вели вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

У районі Новолуганскго противник обстрілював наші позиції по автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Станом на сьогоднішній ранок у штабі ООС не зафіксували обстрілів. Поранень і втрат у лавах наших бійців немає.

"Бойових втрат за минулу і поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики розміщують танки й міномети на Донбасі. Їх помітили безпілотники ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики запускають безпілотники й обстрілюють українських солдатів. В результаті загинув військовослужбовець.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас