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Боевики размещают на Донбассе танки и минометы, - ОБСЕ

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Украина, Воскресенье 22 августа 2021 04:06
Боевики размещают на Донбассе танки и минометы, - ОБСЕ Фото: ОБСЕ засекли танки и минометы на оккупированной территории (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе размещают военную технику на оккупированной территории технику, нарушив договоренности об отведении вооружения. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе засекла танки и минометы в Донецкой и Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 21 августа.

Наблюдатели ОБСЕ видели 7 танков и 3 миномета, которые были размещены в нарушение линий отвода на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

"В зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено", - уточнили в ОБСЕ.

Речь идет о танках Т-72 и минометах "Сани" 120-го калибра. Их разместили оккупанты на полигоне вблизи н. п. Бойковское (бывшее Тельманово)

Также беспилотники ОБСЕ засекли вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

На полигоне боевиков в Бойковском наблюдатели заметили 5 минометов "Сани".

Еще один танк Т-72 боевики разместили в Юрьевке в Луганской области.

Напомним, что боевики размещают танки, "Грады", ЗРК и гаубиц на Донбассе. Их недавно заметили наблюдатели ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики объявили сборы перед Днем независимости Украины. В разведке объяснили зачем.

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