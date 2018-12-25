На Донбассе обнаружили взрывчатку на одном из КПВВ

Пограничники при осмотре авто обнаружили тротил
В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что вчера на КПВВ "Майорское" служебная собака обнаружила взрывчатое вещество в одном из транспортных средств. Обнаруженные 28 граммов тротила и его владельца передали правоохранителям.
Также сообщается, что сегодня все КПВВ открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. За минувшие сутки пункты пропуска пересекли 26700 человек и 3500 транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что график работы КПВВ на Донбассе на период праздников не изменится.
Накануне пограничники сообщили, что пункты пропуска на линии разграничения пересекли более 35 тыс. человек.