На Донбассе обнаружили взрывчатку на одном из КПВВ

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пограничники при осмотре авто обнаружили тротил

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что вчера на КПВВ "Майорское" служебная собака обнаружила взрывчатое вещество в одном из транспортных средств. Обнаруженные 28 граммов тротила и его владельца передали правоохранителям.

Также сообщается, что сегодня все КПВВ открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. За минувшие сутки пункты пропуска пересекли 26700 человек и 3500 транспортных средств:

"Майорское" - 5670 человек и 770 транспортных средств;

"Марьинка" - 6110 человек и 1045 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5295 человек и 1090 транспортных средств;

"Гнутово" - 2250 человек и 570 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7385 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что график работы КПВВ на Донбассе на период праздников не изменится.

Накануне пограничники сообщили, что пункты пропуска на линии разграничения пересекли более 35 тыс. человек.



