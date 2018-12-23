График работы КПВВ на Донбассе на период праздников не изменится

Фото: ООС (mil.gov.ua)

КПВВ будут работать без изменений

Контрольные пункты вїезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе на период праздников будут работать без изменений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно без выходных, контрольно-проверочные мероприятия осуществляются согласно зимнему графику с 08.00 до 17.00, такой режим работы будет неизменным в течение всего периода новогодне-рождественских праздников.

"Достоверную информацию о функционировании гуманитарных дорожных коридоров и работу КПВВ стоит получать только на официальном сайте Госпогранслужбы Украины и страницах операции Объединенных сил и Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ в сети Facebook. Любая информация относительно закрытия КПВВ в новогодне-рождественские праздники является недостоверной и фейковой", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что учитывая опасность, которая исходит от систематического нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиям, пограничниками из состава Объединенных сил обеспечен должный уровень безопасности для граждан в рамках гуманитарных дорожных коридоров.

"Только за последнюю неделю пограничными нарядами после окончания работы КПВВ дополнительно оформлено и пропущено через линию разграничения около 1,5 тысячи граждан", - указано в сообщении.

Официально! КПВВ на линии разграничения в период новогодне-рождественских праздников будут функционировать без изменений на Протяжении последнего... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Неділя 23 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 декабря, в воскресенье, на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.