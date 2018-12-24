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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 35 тыс. человек

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 09:37
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 35 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все пункты пропуска работают в обычном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 23 декабря 2018 года, пересекли более 35 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, за прошедшие сутки КПВВ на Донбассе пересекли 35,5 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств. Так, через "Майорское" проследовали 7 635 человек и 965 транспортных средств; через "Марьинку" - 7 875 человек и 1 420 машин, через "Новотроицкое" - 6 755 человек и 1 345 авто, через "Гнутово" - 3 135 человек и 775 транспортных средств, через "Станицу Луганскую" - 8 130 человек.

По данным пограничников, по состоянию на утро все КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе функционируют в штатном режиме и открылись по зимнему графику работы. Утром 24 декабря на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/40; "Марьинка" - 20/60; "Новотроицкое" - 70/70; "Гнутово" - 20/25.

Напомним, что в течение 21 декабря 2018, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли свыше 55 тысяч человек.

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