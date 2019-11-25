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Российский спецназ прибыл на Донбасс для испытания нового вооружения, - разведка

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 13:07
Российский спецназ прибыл на Донбасс для испытания нового вооружения, - разведка
Иллюстративное фото (cumyy.com)

Кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций

Российский спецназ прибыл на оккупированный Донбасс для испытания новых образцов вооружения. Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Как отмечается, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца.

"Эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп", - сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированный Донбасс как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения ВС РФ и испытания новых образцов вооружения.

Напомним, на Донбассе в воскресенье, 24 ноября, российские незаконные вооруженные формирования из минометов 82-го калибра обстреляли позиции украинских военных вблизи Водяного.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что надо договариваться о возврате наших территорий на "нормандской встрече".

"Я хочу говорить о возвращении Донбасса с четкими сроками", - заявил он.

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