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На Донбасі виявили сучасне військове обладнання Росії

Новини » Надзвичайні події     11.12.2019 - 20:34
На Донбасі виявили сучасне військове обладнання Росії
Фото: російські комплекси РЕБ (з відкритих джерел)

На Донбасі зафіксували сучасні російські комплекси РЕБ

Російська Федерація залучає своє військове обладнання для бойових дій на сході України, зокрема сучасні російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування InformNapalm.

Як повідомляється, на початку грудня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на Донбас та відобразили у своїх звітах російські станції РЕБ Р-330Ж "Житель", модифікацію -934 та РБ-636 "Свет-КУ". Інформація про дане російське обладнання була внесена до звітів СММ ОБСЄ за 28 листопада та 7 грудня.

Крім того, аналітики InformNapalm порівняли фото, зроблені спостерігачами ОБСЄ та ексклюзивні знімки, що надійшли в редакцію, із вказаними зразками техніки та підтвердили, що на них зафіксовані саме ці російській станції РЕБ.

"Хоча російські військові і намагалися їх заховати під маскувальними сітками, але характерні елементи станцій все рівно виказали їх перебування", - зазначили волонтери.

Нагадаємо, раніше в Генеральному управлінні розвідки Міноборони повідомляли про те, що на окуповану територію Донбасу прибули російські спецпризначенці для випробування новітніх зразків озброєння. Російські спецпризначенці виконували бойові завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп.

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