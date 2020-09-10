Украина, ОБСЕ и боевики проверят позиции под Шумами: что известно

Фото: инспекцию в Шумах проведет ОБСЕ в сопровождении представителей сторон (twitter.com/osce_smm)

На вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились провести совместную инспекцию позиций возле поселка Шумы под оккупированной Горловкой Донецкой области. В ее состав войдут представители Украины, мониторинговой миссии ОБСЕ и, что самое неоднозначное, пророссийских боевиков.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о предстоящей проверке украинских позиций.

Инспекция возле Шумов пройдет из-за обострения на Донбассе

В среду, 9 сентября, ТКГ собралась на внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе. На нем обсуждались, в том числе, угрозы боевиков так называемой "ДНР" открыть огонь по украинским позициям возле Шумов - поселок между оккупированной Горловкой и подконтрольным Украине Торецком. По их мнению, они якобы были оборудованы после вступления в силу соглашения о прекращении огня, что дает им право уничтожить эти позиции.

В итоге ТКГ договорилась провести совместную инспекцию 10 сентября в 14:00. Хотя украинская сторона и миссия ОБСЕ отрицают какие-либо изменения в позициях возле Шумов после 27 июля.

Кто будет инспектировать украинские позиции

Как рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, в проверке позиций будут участвовать представители Украины, миссии ОБСЕ и пророссийских боевиков.

Он уточнил, что в район Шумов отправится украинская сторона СЦКК и координатор ОБСЕ Хайди Грау. Позже стало известно, что от боевиков "ДНР" будет присутствовать российский офицер Руслан Якубов, который занимает высокий пост в руководстве незаконных вооруженных формирований.

Кравчук не считает, что это решение является признанием боевиков как независимой от России стороны.

"Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков"

У президента Украины Владимира Зеленского уверяют, что во время инспекции боевики будут присутствовать "крайне ограниченно". А юридически проверку проведет ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

Кроме того, Офис президента напоминает, что согласно минским соглашениям был создан Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), который в 2017 году покинула российская сторона. При этом боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" считают, что якобы представлены в этом центре, хотя украинская сторона не признает это.

Вместо этого Киев настаивает на возвращении России в СЦКК.

"ДНР" угрожает атаковать позиции в районе Шумов

На прошлой неделе главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что украинская сторона якобы нарушила перемирие, оборудовав новые позиции после 27 июля, когда вступило в силу соответствующее соглашение. Он также распорядился нанести удар 7 сентября и потребовал вывести бойцов Вооруженных сил Украины с этих позиций.

В ответ официальный Киев провел экстренное совещание, и были инициированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые, впрочем, до сих пор не состоялись. В итоге сложившуюся ситуацию вынесли на внеочередное заседание ТКГ.

Отметим, 7 сентября Пушилин перенес удар по Шумам на 9 число, а вчера после достигнутых соглашений о совместной инспекции отменил его.

Более тысячи нарушений с начала перемирия

По данным мониторинговой миссии ОБСЕ, с начала перемирия на Донбассе зафиксированы более тысячи нарушений режима прекращения огня - взрывы, обстрелы и автоматные очереди.

О настоящем срыве перемирия заговорили на прошлой неделе, когда боевики обстреляли позиции возле Причепиловки в Луганской области. В результате боевых действий погиб один украинский боец. До этого боевых невозвратных потерь не было с 27 июля.