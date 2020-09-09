В ТКГ решили провести испекцию позиций возле Шумов

Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (РБК-Украина)

На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместном инспекции в районе населенного пункта Шумы. Инспектирование будет проходить при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинская сторона должна обеспечить вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

"Сегодня дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения", - заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

При этом он отметил, что Украина остается полностью преданной мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей.

Кроме того, ОБСЕ еще раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

Напомним, 6 сентября ситуация в зоне ООС обострилась. Боевики нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военный.

Ранее сообщалось, что МИД Украины инициировал переговоры с российской стороной после обстрелов на Донбассе, в результате которых украинская армия понесла потери. Дата разговора пока неизвестна.

Кроме того, в ответ на обострение на Донбассе в Офисе президента Украины потребовали срочного вмешательства России. Украинская сторона считает, что Москва должна повлиять на боевиков.