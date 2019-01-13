На Донбассе из-за непогоды образовались пробки из грузовиков

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В ООС призывают без необходимости не выезжать собственными транспортными средствами

В Донецкой области в связи с осложнением погодных условий на трассах образуются пробки из грузовиков и легковых автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что сегодня военная техника территориального управления "Север" помогла освободить из снежного плена около шести грузовиков, которые стали заложниками непогоды.

Командование ОТУ "Север" и Объединенных сил призывает без необходимости не выезжать собственными транспортными средствами. Однако несмотря на то, что трассы для движения транспорта открыты, спасатели не советуют выезжать без крайней необходимости.

Напомним, по состоянию на утро 13 января в Украине проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где идет снег, местами заснеженное. В Донецкой области местами снежные переметы, в Закарпатье гололедица, в остальных областях местами мокрое состояние покрытия дорог. Кроме того, во всех областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка.