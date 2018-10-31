На Донбасі за тиждень ОБСЄ зафіксувала 8300 порушень режиму тиші

Також ОБСЄ виявила 26 одиниць невідведеної військової техніки
На Донбасі протягом останнього тижня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували 8300 порушень режиму припинення вогню. Про це на брифінгу в середу, 31 жовтня, сказав заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.
Також Хуг додав, що минулого тижня спостерігачі зафіксували 26 одиниць невідведеного озброєння.
"Ми постійно фіксуємо зброю на ділянках розведення... Два наші беспілотні літальні апарати зникли. Вони виявили порушення поблизу Горлівки", - сказав він.
За словами Хуга, існує прямий звязок між просуванням вперед озброєння і підвищення рівня насилля.
Нагадаємо, кілька днів тому у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що під час польоту над окупованими територіями Донецької області зник їхній безпілотник.
Літальний апарат встиг перед зникненням передати дані того, що на окупованій території України у Донецькій області буловиявлено російський "гумконвой" з машинами військового зразка.
Зазначимо, термін повноважень Хуга на займаній посаді завершується сьогодні, 31 жовтня.